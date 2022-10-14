“Barış Akarsu Merhaba”nın afişi yayınlandı!

Müzikseverlerin özlemle beklediği filmin afişini ise sanatçının hayranları belirledi. Filmin instagram sayfasından paylaşılan üç afiş arasından birini seçen hayranları, vizyon tarihini heyecanla beklediklerini belirterek filme övgüler yağdırdılar. Filmin afiş oylamasına beş binin üzerinde kişi katıldı.

Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın başarıyla canlandırdığı “Barış Akarsu Merhaba”da, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol oynuyor.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.

TÜRKİYE’DE VE 23 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK…

18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanısıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ’DAN MÜKEMMEL PERFORMANS

Barış Akarsu’nun hayatından sinemaya aktarılan filmde İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettirecek. Barış Akarsu’nun hayatını izlerken duygusal anlar yaşayacak hayranları, İsmail Ege Şaşmaz’ın seslendirdiği şarkılarla coşacak ve müzikte nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKAYE

Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Barış'ın "Yalancı Yarim" dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...

'TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL'

Remzi Dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış'ın daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır... Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır. Ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: ''Tek bir şey ol, en iyisini ol.''

“Barış Akarsu Merhaba”, 18 Kasım’da sinemalarda…