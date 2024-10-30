Barda yeni hikayesi ile 29 Kasım'da sinemalarda

RAHATSIZ EDİCİ GERÇEKLER ARTIK DAHA SERT!

Şiddetin her türlüsünün ‘can alan’ bir noktaya geldiği günlerde rahatsız edici gerçekler daha sert bir şekilde yaşanıyor. ‘Barda’ seyircileri bu gerçekler ile yüzleştirmeye çağırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Cem Söküt, Melisa Berberoğlu, İdris Nebi, Taşkan Burak Can Doğan, Alperen Aldanmaz, Melissa Değer, Yalım Danışman, Alperen Çavdar, Doğa Yiğit, Ender Hacımustafaoğlu, Hilmi Ahıska, Kıvanç Baran Arslan, Berkan Şal, Ertan Saban, Fatih Al, İlker Kızmaz, Ejder Özkarslıgil yer alıyor.

Geçmişin günümüze kıyasla masum kaldığı, eskisinden daha vahşi, daha karanlık, daha acımasız sosyal çevremizde, dokunsak patlayacak gibi duran toplumsal kutuplaşmaların tam ortasında, şehrin bambaşka bir yerinde bambaşka bir barda, tüm kabuslarınızın ötesinde bir gece adım adım ilerliyor.