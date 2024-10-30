Barda yeni hikayesi ile 29 Kasım'da sinemalarda

Sky Films ve Yakamoz International imzalı, yapımcılığını Emre Oskay ve Bahadır Atay’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hande Türkel’in oturduğu, senaristliğini ise Cem Özüduru ve Ozan Ağaç’ın kaleme aldığı ‘BARDA 2’ 29 Kasım’da sinemalara geliyor. Türk sinemasının en sert ve gerilim dolu filmlerinden biri olan ‘BARDA’ 17 yıl sonra bambaşka bir barda yeryüzündeki cehennemi yaşatacak. Yeni bir hikayeyi seyircilerin karşısına çıkaran ‘BARDA’, aradan geçen yılların ardından şiddetin ne kadar arttığını gözler önüne serecek.

Barda yeni hikayesi ile 29 Kasım'da sinemalarda
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 30-10-2024 17:18

RAHATSIZ EDİCİ GERÇEKLER ARTIK DAHA SERT!

Şiddetin her türlüsünün ‘can alan’ bir noktaya geldiği günlerde rahatsız edici gerçekler daha sert bir şekilde yaşanıyor. ‘Barda’ seyircileri bu gerçekler ile yüzleştirmeye çağırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Cem Söküt, Melisa Berberoğlu, İdris Nebi, Taşkan  Burak Can Doğan, Alperen Aldanmaz, Melissa Değer, Yalım Danışman, Alperen Çavdar, Doğa Yiğit, Ender Hacımustafaoğlu, Hilmi Ahıska, Kıvanç Baran Arslan, Berkan Şal, Ertan Saban, Fatih Al, İlker Kızmaz, Ejder Özkarslıgil yer alıyor. 

Geçmişin günümüze kıyasla masum kaldığı, eskisinden daha vahşi, daha karanlık, daha acımasız sosyal çevremizde, dokunsak patlayacak gibi duran toplumsal kutuplaşmaların tam ortasında, şehrin bambaşka bir yerinde bambaşka bir barda, tüm kabuslarınızın ötesinde bir gece adım adım ilerliyor. 