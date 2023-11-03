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Banu Parlak ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?

Banu Parlak, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Şarkıcı ve fenomenin yaşamı ve gözaltına alınma süreci hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde. Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?

Banu Parlak ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 18:13

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Banu Parlak, dolandırıcılık suçlamasıyla havaalanında gözaltına alınarak gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Peki, Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?

Banu Parlak'ın Hayatı ve Kariyeri

1987 doğumlu olan Banu Parlak, aslen Kastamonulu. İlk olarak Instagram'da araç içinde söylediği şarkılarla fenomen hâline gelen Banu Parlak, "Narin Yarim" isimli single çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı.

Şahsi Hayatı ve Gözaltına Alınma Sebebi

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen fakat bu evliliği olaylı bir şekilde sonlandıran Banu Parlak, bir kız çocuğunun annesidir. Parlak, kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir operasyon sırasında gözaltına alındı ve hukuki işlemler için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gönderildi.

Banu Parlak'ın güzellik merkezinde yaşanan silahlı saldırı olayı ise, daha büyük bir soruşturmanın parçası. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alınmış ve 'suç örgütüne üye olmak', 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklama talep edilmişti. Sosyal medyada açıklama yapan Banu Parlak ise, bu olayın arkasında olduğunu iddia ettiği Dilan Polat ve Engin Polat çiftini suçlamıştı. Parlak, olayın faili olduğunu itiraf eden bir kişinin varlığından bahsederek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi ve gereken her türlü hukuki başvurunun yapıldığını belirtti.

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