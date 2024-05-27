Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı

Burak Özçivit bir markanın tanıtımı için için gittiği Bangladeş’de izdihama neden oldu.

Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2024 09:50

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te büyük bir izdihama neden oldu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit'in otomobilinin önü kalabalık tarafından kesildi. Güvenlik görevlileri, oyuncuyu korumakta zorlanırken, bazı noktalarda polis duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

Daha önce Pakistan gezisinde de benzer görüntüler yaşayan Burak Özçivit, Asya'daki popülerliğini bir kez daha kanıtladı. Yoğun ilgiye rağmen hayranlarıyla buluşmaktan memnun olan Özçivit, sosyal medya hesaplarından Bangladeş'teki takipçilerine teşekkür etti.

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Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı