Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te büyük bir izdihama neden oldu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit'in otomobilinin önü kalabalık tarafından kesildi. Güvenlik görevlileri, oyuncuyu korumakta zorlanırken, bazı noktalarda polis duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

Daha önce Pakistan gezisinde de benzer görüntüler yaşayan Burak Özçivit, Asya'daki popülerliğini bir kez daha kanıtladı. Yoğun ilgiye rağmen hayranlarıyla buluşmaktan memnun olan Özçivit, sosyal medya hesaplarından Bangladeş'teki takipçilerine teşekkür etti.