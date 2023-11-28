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Bambaşka Biri'ne Rose d’Or Ödülü

Bambaşka Biri; 13 ayrı kategoride 700’den fazla projenin yarıştığı, uluslararası eğlence ve medya sektöründe ‘mükemmellik ve başarının altın standardı’ olarak anılan, Avrupa Yayın Birliği Endüstrisi’nin prestijli ödülü Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” unvanıyla taçlandırıldı.

Bambaşka Biri'ne Rose d’Or Ödülü
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-11-2023 16:15

TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Hande Erçel ve Burak Denizin başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri, uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Rose d’Or Ödülleri’nde Brezilya, Belçika, İngiltere, İspanya ve Polonya’dan katılan altı finalist arasından En İyi Dizi Ödülü alan ilk Türk dizisi oldu.

Yayınlandığı günden itibaren uluslararası basında da en çok konuşulan dizilerden biri olan Bambaşka Biri, Londra’da düzenlenen Rose d’Or Ödülleri’nde aldığı bu ödülle büyük bir başarıya imza attı.

 

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