Bakanlık, Şeyma Subaşı'yı affetmedi! Büyük ceza!

Ticaret Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığını ancak bu paylaşımlarda ‘reklam’ ibaresi kullanmadığını tespit etti. Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre, Subaşı'na bu gerekçeyle 550 bin 59 lira para cezası kesildi.

Cankurt, yazısında "Sosyal medya hesabını ciddi bir kazanç kapısı haline getiren Şeyma, şikayete konu olan markaların reklamlarını yapmak için kaç para aldı bilmiyorum ama bu reklamları 'gizli' yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek" ifadelerini kullandı.