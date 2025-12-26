Bakan Ersoy'un katıldığı toplantıda Sinem Ünsal bacak bacak üstüne atınca...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mini dizi temelli yeni tanıtım stratejisini AKM'de duyurdu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve oyuncu Sinem Ünsal'ın yan yana geldiği toplantıda "milli forma" vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi : 26-12-2025 17:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin global arenadaki tanıtım yüzünü değiştirecek devrim niteliğinde bir stratejiyi hayata geçirdi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasındaki "hikaye anlatıcılığı" gücünü mini dizilerle dünyaya yayma hedefi paylaşıldı.

"Milli Formayı Giymek Gibi"

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijital anlatıların gücüne dikkat çekerek bu projede yer alan sanatçıların ve yapımların önemine değindi. Ersoy, projeyi şu sözlerle tanımladı:

"Bu mini dizilerde yer almak, Türkiye'nin zenginliklerini dünyaya anlatmak tıpkı milli formayı giymek gibidir. Bu sadece bir tanıtım değil, bir vatan görevidir."

Toplantıda Dikkat Çeken "Protokol" Anı

Tanıtım toplantısına katılan ünlü isimler arasında, son dönemin popüler dizisi Uzak Şehir'deki "Alya" karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal da vardı. Bakan Ersoy ile yan yana oturan güzel oyuncunun protokoldeki anları sosyal medyada ilgi odağı oldu:

  • Refleks Değişikliği: Bakan Ersoy'u karşılayıp yerine oturan Ünsal, ilk başta bacak bacak üstüne attı.

  • Hızlı Düzenleme: Kısa bir süre sonra oturuşunu düzelterek bacağını indiren oyuncunun bu hareketi, "protokol nezaketi" olarak yorumlandı ve kameralara yansıdı.

