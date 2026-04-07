Bahar Şahin'den Şaşırtan İtiraf: "Ehliyet Almaya Zekam Yetmiyor!"

Bahar Şahin neden ehliyet alamıyor? Ünlü oyuncu Bahar Şahin, ehliyet sınavında yaşadığı 62 puanlık tesadüfü ve araba kullanmaktan vazgeçme sürecini anlattı.

Yayın Tarihi : 07-04-2026 15:22

Genç kuşağın samimi tavırlarıyla sevilen ismi Bahar Şahin, katıldığı programda özel hayatına dair eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Serenay Sarıkaya hayranlığıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez neden ehliyet sahibi olamadığını "zekam yetmiyor" diyerek espri dolu bir dille anlattı.

"Dört Kez Girdim, Hepsinde 62 Aldım"

Ehliyet alabilmek için defalarca şansını denediğini belirten Bahar Şahin, yazılı sınavda yaşadığı talihsizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Ehliyet alamıyorum, zekam yetmiyor. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor; ben o yazılı sınavı geçemiyorum. Dört kere girdim, dördünden de 62 aldım. Hocam bile 'Dördünden de aynı puanı almak bir başarıdır' dedi."

"Bir Araba Parasını Taksilere Verdim"

Yazılı sınav engeline takıldığı için sonunda pes ettiğini söyleyen Şahin, direksiyon başına geçmekten vazgeçtiğini belirtti. Ulaşım sorununu taksilerle çözmeye çalıştığını ifade eden oyuncu, maliyetine de dikkat çekti:

  • Vazgeçiş: "Sonunda araba kullanmaktan vazgeçtim. Şoförüm olur diye düşündüm."

  • Maliyet: "Taksilere çok para harcıyorum, şimdiye kadar bir araba parası vermişimdir."

Bahar Şahin'in bu dürüst ve "kendini tiye alan" açıklaması, sosyal medyada hem güldürdü hem de pek çok takipçisinden "yalnız değilsin" yorumları aldı.

