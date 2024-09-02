Bahar dizisine sürpriz transfer! Öyle bir isim geliyor ki...

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi yeni sezona bomba gibi geliyor!

Bahar dizisine sürpriz transfer! Öyle bir isim geliyor ki...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 19:52

Geçen yılın en çok ses getiren ve izlenme rekorları kıran dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" güçlenen senaryosuyla ikinci sezona oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ayça Üzüm ve ekibinin kaleme aldığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu MF Yapım imzalı dizi, 5 Eylül’de sete çıkıyor.

Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, izleyicilerin dikkatini çekecek bir transfer de yapıldı. Dizinin yeni sezonunda, etkili oyunculuğuyla tanınan Büşra Pekin, genç ve otoriter başhekim Süreyya rolüyle ekranlara gelecek. Süreyya’nın hastaneye gelişiyle birlikte tüm dengelerin değişeceği konuşuluyor.

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün 17 Eylül’de seyirciyle buluşması planlanıyor. "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, yeni sezonuyla da izlenme rekorlarını zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.

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