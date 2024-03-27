Bahar dizisi epilepsi için 'Bak'tı

Her salı akşamı izleyicileri Show TV ekranlarında buluşturan MF Yapım imzalı Bahar dizisi, 26 Mart Mor Gün yani Epilepsi Farkındalık Günü'nde önemli bir mesajla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek verdi. Yayımlanan son bölümünde epilepsi hastalarının sosyal hayatlarında karşılaştıkları ön yargılara dikkat çekildi.

Dizide, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının mesajını taşıyan afişler kullanıldı. "Çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından ön yargıları sebebiyle rahatsızlık duyanların oranı yüzde 60. Sen onlardan olma! #GerçeğiGör" şeklindeki mesaj, izleyicilere epilepsi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, Bahar dizisinin bu destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sevilerek takip edilen yapımlarından Bahar dizisinde epilepsi farkındalık mesajlarının yer alması ön yargılarla mücadelemiz için çok önemli. MF Yapım’a, Bahar dizisi oyuncularına ve tüm ekibe epilepsi farkındalığı için verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, epilepsiyle ilgili toplumdaki ön yargılarla sekiz yıldır Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası ile mücadele ediyor. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefleyen kampanya ile ülkemizdeki 1 milyon epilepsili bireyin ön yargılar nedeniyle evlenmekten çalışmaya kadar sosyal hayatın her alanında yaşadıkları zorluklarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.