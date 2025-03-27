Bade İşçil: "Orhan Veli'nin Mezarını Temizledim, Sonra Otobüse Bindim"

Bade İşçil, toplu taşıma kullanmayı neden "tuhaf" bulanlara sert yanıt verdi. Ünlü oyuncu, Orhan Veli Kanık'ın mezarını temizlerken yaptığı açıklamalarda yaşadığı hayatı anlattı.

Bade İşçil:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-03-2025 14:33

Bade İşçil, ünlü oyuncu olmasına rağmen sıradan bir hayat yaşamaktan çekinmeyen isimlerden biri. Son zamanlarda toplu taşıma kullanarak halk otobüsüne binmesiyle gündeme gelen İşçil, bu durumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla takipçilerine duyurdu.

Bade İşçil, her gün yürüyüş yaptığı güzergâhta, Bebek’teki Aşiyan Mezarlığı’nda ünlü şair Orhan Veli Kanık'ın mezarını temizlerken, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada ünlü kişilerin toplu taşıma kullanmasını tuhaf bulan bazı takipçilerine yanıt veren İşçil, "Toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam neden hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım?" diyerek, toplumun bu tarz eleştirilerini anlamadığını ifade etti.

Bade İşçil'in açıklamaları, sosyal medyada dikkat çekerken, ünlü oyuncu ayrıca Orhan Veli Kanık'ın mezarını temizlerken aldığı alışveriş malzemeleriyle ilgili de konuştu. “Hava da yağmurluydu, bir an önce gidip temizleyeyim diye düşündüm" şeklinde bir açıklama yapan İşçil, yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi paylaştı.

Ünlülerin sıradan yaşamları hakkında her zaman samimi açıklamalar yapan Bade İşçil, toplu taşıma kullanmayı bir "lüks" olarak görmediğini ve her zaman böyle yaşamaya devam edeceğini belirtti.

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