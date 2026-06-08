Babamın Damadı Filminin Başrolü Meltem Akçöl Oldu!

Özgün hikayeleri ve güçlü kadroları beyazperdeye taşımaya hazırlanan Türk sinema dünyasında yaz sezonunun şüphesiz en iddialı en renkli projelerinden biri için geri sayım resmen başladı. Doğu'nun o büyüleyici kendine has atmosferini sıcacık bir romantik komedi türüyle harmanlayacak olan bu yeni yapımın cast çalışmaları nihayet tamamlandı ve sinemaseverlerin merakla beklediği kadın başrol oyuncusu da netlik kazandı.

15 Haziran'da Muş'ta Motor Denilecek

Amanos Yapım ve Fırat Erez imzasıyla beyazperdeye aktarılacak olan çekimleri ise Muş'un o harika coğrafyasında gerçekleştirilecek Babamın Damadı filminin başrol karakteri Dicle Halefoğlu'na hayat verecek isim her yerde aranıyordu. Sete çıkmak için tüm hazırlıkların son sürat büyük bir gizlilikle devam ettiği filmde kaderine adeta meydan okuyan eğitimli idealist ve ayakları yere basan o dik duruşlu Doğu kadını Dicle'yi genç kuşağın en başarılı, en çok dikkat çeken isimlerinden Meltem Akçöl oynayacak. Son dönemde yer aldığı projelerde sergilediği güçlü oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Akçöl bu kez kaderini tamamen kendi ellerine alan çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkarak ters köşe yapacak.

Öte yandan 15 Haziran'da Muş'ta ilk sahneleri için motor denilecek olan film sadece hikayesiyle değil çekim lokasyonlarıyla da sinemaseverlere tam anlamıyla görsel bir şölen sunmayı hedefliyor. Filminin kamera arkasındaki o güçlü isimlerin yanı sıra hikayeye doğrudan yön verecek olan diğer karakterlerin dağılımı da sinema kulislerinde büyük bir heyecan yarattı.

Yönetmen koltuğunda usta isim Yasemin Türkmenli'nin oturacağı, senaryosu da yine Fırat Erez'in o güçlü kaleminden çıkan filmde Dicle'den ilk gördüğü an çok etkilenen avukat Fırat karakterine yakışıklı oyuncu Recep Usta hayat verirken Serhat karakterini ise son dönemin gözde ismi Barış Baktaş canlandıracak. Kadro sadece genç yeteneklerle de sınırlı değil; Türk sineması ve televizyonlarının en tecrübeli, en saygın isimleri de bu projeyi güçlendiriyor.

Kadro Yıldızlar Geçidi

Filmde Halil karakterine Erkan Sever, Serpil'e Neslihan Yeldan, Bedri'ye Erkan Bektaş, Kadri'ye Metin Yıldız, Zozan'a Mihriban Er ve Gülizar'a ise Ayşegül Ünsal gibi usta oyuncular hayat verecek. Karakter bağlarının da yavaş yavaş netleştiği bu iddialı yapımda değerli oyuncu Mihriban Er'i ekranda Kadri'nin eşi ve Serhat'ın annesi olarak izleyeceğiz. Doğu kültürünün o bildiğimiz sıcaklığını, kopmaz aile bağlarını ve içinizi ısıtacak neşeli bir aşk çatışmasını beyazperdeye taşımaya hazırlanan Babamın Damadı bu devasa oyuncu kadrosuyla şimdiden yeni sezonun en çok merak edilen, gişede yarışacak yerli yapımları arasına adını altın harflerle yazdırdı.