Azra Akın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü manken son haliyle adından söz ettirdi.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Saçlarını kısacık kestiren Akın, yeni halini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Akın, takipçilerine ''Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?'' diye sordu.

41 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına, aralarında Uğurkan Erez, Tülin Şahin, Burcu Kara, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Filiz Akın, Ecem Çırpan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, ünlü ismin fotoğrafının altına, ''Her halinle çok güzelsin'', ''Bu saç modeli çok yakışmış'', ''Güneş gibi parlıyorsun'', ''Muhteşem görünüyorsun'', ''Şahane, bayıldım'' gibi övgüler yağdırdı.