Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"

Türk televizyon dünyasının genç ve başarılı jönlerinden Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan güzel meslektaşı Serra Arıtürk ile sürpriz birlikteliğini ilan etmişti. Hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu taze aşka dair sessizliğini koruyan 28 yaşındaki yetenekli oyuncu yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ortaköy'de lüks otomobilinin içerisinde objektiflere takılan ünlü aktör magazin muhabirlerinin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Sessizliğini Ortaköy'de Bozdu





Geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan eden ikiliden Aytaç Şaşmaz Ortaköy trafiğinde yakalandı. Gazetecilerin yeni ilişkisine dair yönelttiği sorular karşısında tebessüm eden sempatik oyuncu mutluluğunu gizleyemedi. İlişkisinin nasıl gittiğini merak eden takipçilerine müjdeli haberi veren Şaşmaz ilk kez konuşarak kısa ve net bir açıklama yaptı: "Tabii ki canım haberleri gördünüz zaten. Her şey yolunda."

Sosyal Medyadan Aşk İlanı Gelmişti

Magazin kulislerinde Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten ilk hamle geçtiğimiz ay gelmişti. Aytaç Şaşmaz sevgilisi Serra Arıtürk'ün doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulunarak aşk belgelemişti. Arıtürk ise bu hamleye kayıtsız kalmayarak Şaşmaz ile çekildiği siyah-beyaz bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle kendi sosyal medya hesabında yayınlamış ve ikili birlikteliklerini resmen ilan etmişti. Çiftin mutlu giden ilişkisi hayranlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.