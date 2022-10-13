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Gecce Magazin Haberleri

Aytaç Şaşmaz 'ayrılık' haberleri için ne dedi?

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Basın mensuplarına arkadaşları ile poz veren ikiliden İsmail Ege, “Bugün bize bir şey sormayın. Barış Akarsu filmim girecek. Ben de merakla gösterime girmesini bekliyorum” diyerek, basın mensuplarının kardeşine, Cemre Baysel hakkında soru sormamalarını istedi.

Aytaç Şaşmaz 'ayrılık' haberleri için ne dedi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2022 13:33

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanmaştı. Zaman zaman paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren oyuncu çift, birbirlerini sosyal medyan takip etmeyi bırakmıştı. İkilinin bu hamlesi 'ayrılık' iddialarını güçlendirmişti.
 

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Sevgilisi ile sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmaları sorulan Aytaç Şaşmaz, üzüntülü bir ifadeyle “Konuşmak istemiyorum” diyerek, ayrılık haberlerini yalanlamadı.

 

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