Aytaç Şaşmaz 'ayrılık' haberleri için ne dedi?

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanmaştı. Zaman zaman paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren oyuncu çift, birbirlerini sosyal medyan takip etmeyi bırakmıştı. İkilinin bu hamlesi 'ayrılık' iddialarını güçlendirmişti.



"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Sevgilisi ile sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmaları sorulan Aytaç Şaşmaz, üzüntülü bir ifadeyle “Konuşmak istemiyorum” diyerek, ayrılık haberlerini yalanlamadı.