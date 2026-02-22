Aysu Baceoğlu’ndan "Cem Yılmaz" Sitemi: "10 Kişi Deyince Telefonu Kapattı!"

Aysu Baceoğlu Cem Yılmaz bilet olayı nedir? Şarkıcı Aysu Baceoğlu'nun Cem Yılmaz'dan 10 kişilik bilet istemesi ve sonrasında yaşananların detayları haberimizde...

Aysu Baceoğlu’ndan
Yayın Tarihi : 22-02-2026 11:42

Şarkıcı Aysu Baceoğlu, katıldığı bir programda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilginç bir "bilet" anısını paylaşarak magazin gündemine oturdu. Arkadaş grubuyla gösteriye gitmeye karar verdiklerini anlatan Baceoğlu, talebinin büyüklüğü karşısında Yılmaz'ın sessizliğe büründüğünü iddia etti.

"Beş Dakikaya Arıyorum Dedi, Bir Daha Aramadı"

Baceoğlu, Cem Yılmaz'ın menajeri üzerinden komedyene ulaştığını ve aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Cem Yılmaz'ı aradım, 'Gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun' dedim. 'Tabii Aysucuğum, kaç kişi olacaksınız?' diye sordu. '10 kişi' dedim. 'Ben seni 5 dakikaya arıyorum' dedi ama bir daha hiç aramadı."

Protokol Hayali Yarım Kaldı

Baceoğlu'nun 10 kişilik "protokol" ve "en ön sıra" talebi sonrası Cem Yılmaz'ın geri dönüş yapmaması sosyal medyada da yankı buldu. Şarkıcı, bu telefon konuşmasından sonra gösteriye gidemediklerini ve olayın öylece kaldığını belirtti.

Sosyal Medyanın Dilinde: "10 Kişi Biraz Fazla Değil mi?"

Baceoğlu’nun bu açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarından espri dolu yorumlar gecikmedi:

  • "10 kişilik protokol mü olur, aşiret paketi istemiş resmen!"

  • "Cem Yılmaz o an meşguliyetten değil, şoktan arayamamıştır."

  • "Cem Yılmaz muhtemelen 5 dakikadır hala bilet hesaplıyor."

