Ayşegül Aldinç, 10 yıl sonra ekranda

"Çok yönlülüğüm genlerden..."

Ayşegül Aldinç, İpek Açar'a çok yönlü kişiliğinin genlerinden geldiğini belirtip "Annem güzel resim yapardı, babam da. Edebi yanım ise babamdan, teyzemin de sesi güzeldi" dedi. Aldinç, "Küçüklüğümden beri şarkıcı, oyuncu, babam gibi köşe yazarı, annem gibi öğretmen, bunların hepsi olmak istiyordum. Öğretmenlik de yaptım. Ücretli öğretmenlik. Tarık Akan'ın kartpostallarını biriktiriyordum, sonra 3 filmde Tarık Akan'la oynadık. Küçükken istediğim her şey gerçekleşti... Çok saftık, temizdik, düşündüğümüz her şey gerçekleşiyordu" dedi... Müzikseverler Ayşegül Aldinç'i uzun zaman sonra canlı performanslarıyla izleme fırsatı bulacaklar. İpek Açar ve Ayşegül Aldinç, Alper Kömürcü orkestrasıyla birlikte muhteşem şarkıları ve düetlere imza attılar.