Ayşe Barım Hakkında Yeniden Tutuklama Kararı

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı çıktı. Ancak Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören ünlü menajer, doktorların raporu ile cezaevine gönderilmedi.

Ayşe Barım Hakkında Yeniden Tutuklama Kararı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2025 09:40

Ayşe Barım için verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan değerlendirme sonrası ünlü menajerin yeniden tutuklanmasına hükmetti. Ancak Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Barım’ın şu aşamada cezaevine gönderilmesine doktorları izin vermedi.

Savcılığın İtirazı Kabul Edildi

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım, 1 Ekim’de tahliye edilmişti. Ancak savcılık bu karara itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuruyu reddederek dosyayı üst mahkemeye iletti. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın talebini haklı buldu. Böylece Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

Polis Ekipleri Hastaneye Gitti

Kararın ardından polis ekipleri, tedavi görmekte olan Ayşe Barım için Amerikan Hastanesi’ne gitti. Bu sırada Barım’ın MR çekiminde olduğu öğrenildi. İşlemler tamamlandıktan sonra polisler, Barım’ı götürmek istedi. Ancak doktorlar, sağlık durumu nedeniyle cezaevine sevkine izin vermedi.

Doktorlardan Cezaevi Kararına Engel

Ayşe Barım’ın sağlık kontrollerini yapan doktorlar, mevcut koşulların cezaevi için uygun olmadığını belirtti. Bu nedenle tedavinin hastanede sürmesine karar verildi. Böylece ünlü menajer, şimdilik hastanede kalmaya devam edecek.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Mahkemenin verdiği karar kesinleşmiş olsa da, Barım’ın sağlık durumu nedeniyle uygulanması ertelendi. Doktorların raporları ilerleyen süreçte yeniden değerlendirilecek. Sağlık koşulları uygun görüldüğünde Ayşe Barım’ın cezaevine gönderilmesi gündeme gelecek.

