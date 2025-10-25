Ayşe Barım Hakkında Verilen Yeniden Tutuklama Kararı Kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu’ndan Kritik Rapor

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında uzun süredir devam eden süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Barım’ın sağlık durumu ile ilgili önemli bir değerlendirme içeriyor. Raporda, Barım’ın hastane şartlarında tedavi gördüğü ve bu tedavinin bir süre daha devam etmesi gerektiği açıkça belirtildi. Ayrıca, cezaevi koşullarının Barım’ın mevcut sağlık durumu için uygun olmadığı vurgulandı. Bu ifade, sürecin seyrini doğrudan etkileyen en önemli detaylardan biri oldu.

Mahkemeden Karar: Yakalama Emri Kaldırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu rapor doğrultusunda değerlendirme yaptı. Mahkeme, Barım’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevine gönderilmesinin risk oluşturacağını belirtti. Bu nedenle yeniden tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi. Böylece Barım’ın adli kontrol şartlarıyla sürecine devam etmesi uygun görüldü. Kararda ayrıca, bir ay sonra yeni tetkikler ile birlikte Barım’ın tekrar Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek durumunun yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Süreç Nasıl Başlamıştı?

27 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve ev hapsi kararı uygulanmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine süreç karmaşık bir hal almıştı. Tahliye kararına rağmen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti. Kararın ardından fenalaşan Barım, hastaneye kaldırılmış ve doktorlar cezaevine dönüşünün sağlık açısından uygun olmadığını bildirmişti. Son raporla birlikte bu tıbbi görüş resmiyet kazandı.