Ayşe Barım Hakkında Verilen Yeniden Tutuklama Kararı Kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu raporu, Ayşe Barım’ın cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından uygun olmadığını ortaya koydu. Mahkeme yeniden tutuklama kararını kaldırdı.

Ayşe Barım Hakkında Verilen Yeniden Tutuklama Kararı Kaldırıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2025 09:34

Adli Tıp Kurumu’ndan Kritik Rapor

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında uzun süredir devam eden süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Barım’ın sağlık durumu ile ilgili önemli bir değerlendirme içeriyor. Raporda, Barım’ın hastane şartlarında tedavi gördüğü ve bu tedavinin bir süre daha devam etmesi gerektiği açıkça belirtildi. Ayrıca, cezaevi koşullarının Barım’ın mevcut sağlık durumu için uygun olmadığı vurgulandı. Bu ifade, sürecin seyrini doğrudan etkileyen en önemli detaylardan biri oldu.

Mahkemeden Karar: Yakalama Emri Kaldırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu rapor doğrultusunda değerlendirme yaptı. Mahkeme, Barım’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevine gönderilmesinin risk oluşturacağını belirtti. Bu nedenle yeniden tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi. Böylece Barım’ın adli kontrol şartlarıyla sürecine devam etmesi uygun görüldü. Kararda ayrıca, bir ay sonra yeni tetkikler ile birlikte Barım’ın tekrar Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek durumunun yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Süreç Nasıl Başlamıştı?

27 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve ev hapsi kararı uygulanmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine süreç karmaşık bir hal almıştı. Tahliye kararına rağmen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti. Kararın ardından fenalaşan Barım, hastaneye kaldırılmış ve doktorlar cezaevine dönüşünün sağlık açısından uygun olmadığını bildirmişti. Son raporla birlikte bu tıbbi görüş resmiyet kazandı.

Benzer Haberler
Spor Dünyasının Duayen İsmi Faik Çetiner Hayatını Kaybetti Spor Dünyasının Duayen İsmi Faik Çetiner Hayatını Kaybetti
İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi: Parmağı Kırıldı İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi: Parmağı Kırıldı
Pop Müziğin Yıldızı Edis’in Büyük Sırrı: Pop Müziğin Yıldızı Edis’in Büyük Sırrı: "Belim Çıkacak Gibi Hissediyorum."
Yıldız Tilbe’den Sert Çıkış: “Yasaklıyorum!” Yıldız Tilbe’den Sert Çıkış: “Yasaklıyorum!”
Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu! Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
  • 21-10-2025 17:00

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı