Aynadaki Yabancı dizisinde flaş değişiklik!

Aynadaki Yabancı dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı. Eda Teksöz koltuğu Ece Erdek Koçoğlu’na devrediyor. İşte detaylar…

Aynadaki Yabancı dizisinde flaş değişiklik!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-10-2025 11:36

MF Yapım imzasıyla ekranlara gelen Aynadaki Yabancı, atv’de her cumartesi akşamı yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Dizide, evladına yeniden kavuşmak için yüzünü değiştirme kararı alan bir kadının dramatik hikâyesi işleniyor. Başarılı oyunculuklar ve güçlü senaryosuyla adından söz ettiren yapımda sürpriz bir değişiklik yaşandı.

Yönetmen Değişti

Dizinin ilk bölümlerini yöneten Eda Teksöz, ekibe önemli katkılar sağladı. Ancak yapımdan gelen bilgiye göre 5. bölümden itibaren yönetmen koltuğu devrediliyor. Teksöz, görevini meslektaşı Ece Erdek Koçoğlu’na bırakıyor.

Bu değişiklik, dizinin yönetim yaklaşımında ve sahne yorumlarında yeniliklere kapı aralayabilir. Ece Erdek Koçoğlu, daha önce imza attığı projelerdeki duygusal derinlik ve ritim kontrolü ile dikkat çekmiş bir isim olarak biliniyor.

Yeni Dönemde Ne Bekleniyor?

Dizinin atmosferi ve dramatik yapısı düşünüldüğünde yönetmen değişikliği, ilerleyen bölümlerde karakter duygularının daha keskin, yüzleşmelerin daha belirgin işlendiği bir bölüm düzeni doğurabilir. İzleyici tarafında ise sosyal medyada şimdiden “değişiklik diziye nasıl yansıyacak?” sorusu gündemde.

Dizi severler, Aynadaki Yabancının yeni bölümüyle birlikte tarz ve anlatım farkını daha net görecek.

Benzer Haberler
Bahar Dizisine Sürpriz Transfer Bahar Dizisine Sürpriz Transfer
Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı! “Merdan” Rolüyle Ekrana Dönüyor Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı! “Merdan” Rolüyle Ekrana Dönüyor
Eşref Rüya'da Gerilim Tırmanıyor Eşref Rüya'da Gerilim Tırmanıyor
"Veliaht"ın Yeni Bölümünden Nefes Kesen Fragman
“Ben Onun Annesiyim” İçin Geri Sayım Başladı! “Ben Onun Annesiyim” İçin Geri Sayım Başladı!
Alperen Duymaz'ın Yeni İddialı Dizisi Alperen Duymaz'ın Yeni İddialı Dizisi "Beklenen Mehdi"de Flaş Değişiklik
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
  • 21-10-2025 17:00

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı