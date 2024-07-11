Ayla Çelik'ten 'Sakla Beni'

Uzun yıllardır severek dinlediği şarkıya Türkçe söz ile yeni bir hayat katmak isteyen Ayla Çelik, İranlı besteci Morteza Pashaei’nin ailesi tarafından onurlandırıldı. Ayla Çelik, Bağdat ile kurduğu İran müzik köprüsünü 30 yaşında hayatını kaybeden ünlü bestecinin şarkısı ile güçlendirdi.

Arka arkaya yayınlanacak olan yeni şarkılarının ilki olan “Sakla Beni” yorumcunun yine özel kalemini hissetmemizi sağlıyor. “Sakla Beni” Serkan Ölçer’in düzenlemesi ile 12 Temmuz tarihinde tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşuyor. Nihat Odabaşı’nın çektiği klip Brezilyalı manken ve oyuncu Jonas Pereira Alexandra ile görsel bir showa dönüştü. Klip sahnelerinde güzelliği ve doğal görünümü ile Ayla Çelik farklılığını gözler önüne seriyor.