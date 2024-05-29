Ayça Varlıer yeni imajıyla göz kamaştırmaya devam ediyor

Amerika'dan ayağının tozuyla gelen Ayça Varlıer, davetlerde boy göstermeye başladı. Türkiye'ye kesin dönüş yapan Varlıer, yeni görüntüsü ve güzelliği ile göz kamaştırmaya devam ediyor.

Önceki gün erkek arkadaş dj, iş adamı, prodüktör Serhan Aydemir'le Nükhet Duru'nun doğum gününe katılan ikili bir markanın Çırağan Sarayı'nda verdiği özel davete elele katıldı.

Varlıer çok yoğun bir döneme adım atmaya başladıklarını, gelen dizi ve sinema projelerinin senaryolarını okuduğunu, bir iki reklam projesi de olduğunu dile getirdi.