Ayça Tilki ve Emirhan Çakmak'ın yeni teklisi "Bana Seni Sorma" çıktı!

Sözü ve Müziği Emirhan Çakmak ve Ayça Tilki' ye ait “Bana Seni Sorm” nın prodüktörlüğünü ise "Luca Fritiz" üstlenip, klibini "Aral Yici" çekti.





"Bana Seni Sorma" biten ilişkiden geriye kalan nefretin müziğe dökülmüş sözlü hali. "Nefret" kelimesinin tek başına yetersiz kaldığı bu hissi çoğunluk olarak paylaştığımız aldatıcı günlerde, sesi sonuna kadar açıp haykıracağımız bir şarkı.



Asilik hissi veren, bağırmanın anlamlı olduğu tek sanat dalı müzikte toplanmış ve post punk'a uyarlanmış bir sanat eseri.

Klibi'de şarkının kendisi gibi duygularını yansıtıyor. Kimi sahneler hayatın içinden olurken, kimi sahnelerde performans içeriyor. Görsel anlamda izleyicilerini tatmin edecek, akıcı bir kurgu ve hikayeye sahip.