  • 08 HAZİRAN Perşembe 17:45
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Ayça Bingöl babasının cenazesine neden katılmadığını açıkladı

yça Bingöl, ikiz bebeklerine hamileyken hastanede yattığını, o nedenle babasının cenazesine gitmediğini açıkladı.

Ayça Bingöl babasının cenazesine neden katılmadığını açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2023 14:25

Sevilen oyuncu Ayça Bingöl, BBO Yapım'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının konuğu oldu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla, yaşanmış hikayelerle Empati kuran Ayça Bingöl, ilk kez babasının cenazesine katılmadığını itiraf etti. İşte çok tartışılacak o açıklamalar: 

"Babamın cenazesine gitmedim ve bunun için üzerimde yük taşımıyorum"

"Karnımda 2 bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım... Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum 'cenazeye gitmene izin veremem ama, gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz' dedi. 

"Karar verirken hiç düşünmedim!"

Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken! Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak... "

Ogün Sanlısoy’dan yeni klibiyle önemli mesaj
Emeklilerin dört gözle beklediği haber gerçek oldu! Bayram ikramiyesi, emekli maaşı ve promosyonlar zamlandı!
Benzer Haberler
Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'in oyununa geldi! Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'in oyununa geldi!
Voleybolcu Zehra Güneş, son pozlarıyla ortalığı yıktı! Voleybolcu Zehra Güneş, son pozlarıyla ortalığı yıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
  • 01-06-2023 22:44

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi

Migros'tan Haziran ayına özel indirim kasırgası! O ürünler 8,90 TL, 11,90 TL, 12,50 TL, 14,75 TL ve 15,90 TL'dan kapış kapış gidiyor
  • 05-06-2023 19:50

Migros'tan Haziran ayına özel indirim kasırgası! O ürünler 8,90 TL, 11,90 TL, 12,50 TL, 14,75 TL ve 15,90 TL'dan kapış kapış gidiyor