Ayça Ayşin Turan'ın gözyaşları: Babamın vefatıyla çocukluğum bitti!

Empati Programı'nda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'nin yeni bölümünde Ahmet Mümtaz Taylan, yeni neslin başarılı oyuncularından Ayça Ayşin Turan'ı konuk etti. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden genç oyuncu, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı, yaşadığı yas'ı Ahmet Mümtaz Taylan'a anlatarak, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi. Turan; "Hayatımın son 1 senesi dışarıda güldüğüm ama içeride ağladığım bir seneydi" dedi.