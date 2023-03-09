  • 09 MART Perşembe 17:44
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Ayça Ayşin Turan'dan Umut Evirgen açıklaması!

'Ada Masalı' dizisinde birlikte rol alan ve yaklaşık bir yıl aşk yaşayan oyuncu çift Ayça Ayşin Turan (30) ile Alp Navruz (32), geçtiğimiz ekim ayında sessiz sedasız ayrılık kararı aldı. Önce popçu Murat Boz, ardından işletmeci Umut Evirgen ile adı aşk dedikodularına karışan Ayça Ayşin Turan, hakkında çıkan haberlere son noktayı koydu. İşte detaylar...

Ayça Ayşin Turan'dan Umut Evirgen açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-03-2023 09:01

Meslektaşı Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan’ın, ünlü şarkıcı ile arkadaşlıktan öte bir ilişkileri olmadığı ortaya çıkmıştı. Kısa süre sonra Turan'ın, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'un ardından bir diğer oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi biten işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

30 yaşındaki güzel, önceki gün Etiler’deki bir benzin istasyonundaydı. İstasyonun marketinden çıkarken objektiflere takılan Ayça Ayşin Turan, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

 

"BUNCA ACI VARKEN BUNLARI KONUŞMAYALIM"

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca, "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bunları konuşmayalım” diyerek, aracına doğru yöneldi.

Sezen Aksu deprem bölgesinde!
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün tarihleri belli oldu!