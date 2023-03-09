Ayça Ayşin Turan'dan Umut Evirgen açıklaması!

Meslektaşı Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan’ın, ünlü şarkıcı ile arkadaşlıktan öte bir ilişkileri olmadığı ortaya çıkmıştı. Kısa süre sonra Turan'ın, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'un ardından bir diğer oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi biten işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

30 yaşındaki güzel, önceki gün Etiler’deki bir benzin istasyonundaydı. İstasyonun marketinden çıkarken objektiflere takılan Ayça Ayşin Turan, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.





"BUNCA ACI VARKEN BUNLARI KONUŞMAYALIM"

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca, "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bunları konuşmayalım” diyerek, aracına doğru yöneldi.