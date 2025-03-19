Ayça Ayşin Turan Setlere Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

TRT Tabii’nin iddialı yeni dizisi "Rüzgârlı Pazar", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Berat Özdoğan’ın yönettiği dizide başrol kadın karakter "Nimet", başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan tarafından canlandırılacak. Uğur Uzunok ve Esma Koç’un kaleme aldığı yapım, şimdiden büyük merak uyandırdı.
Çekimler Nisan Ayında Başlıyor!
Dizi, ünlü yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Ayça Ayşin Turan, özel bir rolle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nisan başında başlayacak çekimlerle birlikte, dizinin atmosferi de gün yüzüne çıkacak.
İsmail Hacıoğlu da Başrolde!
Dizinin başrolleri tek tek netleşmeye başladı. İsmail Hacıoğlu, dizide "Ateş" karakterini canlandıracak. "Rüzgârlı Pazar", etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye hazırlanıyor.