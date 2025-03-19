Ayça Ayşin Turan Setlere Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

Ayça Ayşin Turan, "Rüzgârlı Pazar" dizisinde başrolü kaptı! TRT Tabii’nin iddialı dizisinde "Nimet" karakterini canlandıracak!

Ayça Ayşin Turan Setlere Dönüyor! İşte Yeni Projesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 09:30

TRT Tabii’nin iddialı yeni dizisi "Rüzgârlı Pazar", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Berat Özdoğan’ın yönettiği dizide başrol kadın karakter "Nimet", başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan tarafından canlandırılacak. Uğur Uzunok ve Esma Koç’un kaleme aldığı yapım, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Çekimler Nisan Ayında Başlıyor!

Dizi, ünlü yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Ayça Ayşin Turan, özel bir rolle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nisan başında başlayacak çekimlerle birlikte, dizinin atmosferi de gün yüzüne çıkacak.

İsmail Hacıoğlu da Başrolde!

Dizinin başrolleri tek tek netleşmeye başladı. İsmail Hacıoğlu, dizide "Ateş" karakterini canlandıracak. "Rüzgârlı Pazar", etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler