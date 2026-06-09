Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç Ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan Muhtemel Aşk Bombası! Tarih Verildi!

Televizyon kanallarının yaz sezonu hamleleri peş peşe netleşirken ekran başındakilerin merakla beklediği son taş da yerine oturdu. Bu sezon izleyiciyi ekrana kilitleyecek iddialı yapımların yarışacağı yaz liginde heyecan dozu yüksek son projenin de start çizgisi çekildi. Dört yaz dizisinden sonuncusunun da yayın tarihi belli oldu. Muhtemel Aşk'ın başından beri planlandığı gibi yayın tarihi perşembe olarak açıklandı.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu Başrolde

Kadro zenginliği ve güçlü yapım şirketiyle yaz ekranının en iddialı işlerinden biri olmaya aday olan proje, dev isimleri bir araya getiriyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin yayın tarihi açıklandı. MF Yapım imzalı dizi 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Kadro Yıldızlar Geçidi

Yalnızca başrolleriyle değil yan karakterleri ve tecrübeli isimleriyle de dikkat çeken dizi ekranların sevilen simlerini tek bir çatıda topladı. Yapımda; Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı Muhtemel Aşk'ın konusu da en az kadrosu kadar merak uyandırıyor.

Aşk Hangi İhtimalde Saklı? Kalp mi, Mantık mı?

Yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyada şimdiden büyük bir etkileşim dalgası yaratan dizinin hikaye örgüsü izleyiciyi eğlenceli ve bir o kadar da karmaşık bir aşk üçgenine davet ediyor. Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan tanıtımında ailesinin evlenmesi yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kalan Defne'nin hayatı Tolga'yla tanışmasıyla farklı bir yön alıyor. Tolga'nın Defne'ye duyduğu ilgi kısa sürede dikkat çekerken Defne beklenmedik bir şekilde bir arkadaşına yardım etmek için gittiği görüşmede Kadir'le tanışıyor. Hayatında karşılaştığı erkeklerden çok farklı biri olan Kadir, Defne'nin kendisini hiç hesap etmediği bir duygusal çekimin içinde bulmasına neden oluyor. Tanıtım Defne'nin kalbi ile mantığı arasında kalacağı sürprizlerle dolu hikayeye dair merakı artırırken aşkın hangi ihtimalde saklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. Defne'nin bu renkli ve çıkmazlarla dolu aşk yolculuğu 18 Haziran'dan itibaren perşembe akşamlarının yeni eğlencesi olacak.