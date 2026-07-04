Aybüke Pusat'ın Yapımcısı Olduğu En Mutlu Günümde Filminin Başrolü Belli Oldu

Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat'ın yapımcısı ve başrolü olduğu En Mutlu Günümde filminin erkek başrolü Halil Babür oldu.

Aybüke Pusat'ın Yapımcısı Olduğu En Mutlu Günümde Filminin Başrolü Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 11:38

NOW TV'nin fenomen yapımı Halef: Köklerin Çağrısı dizisine 35. bölümdeki sezon finaliyle birlikte çalkantılı bir şekilde veda eden ve set arkasındaki otel krizleriyle magazin kulislerini günlerce meşgul eden Aybüke Pusat televizyon ekranlarına verdiği aranın ardından sinema dünyasında adeta bir vizyon şovuna imza atıyor. Güzel oyuncu şimdilerde sadece başrolünü oynamakla kalmayıp aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği bağımsız sinema filmi En Mutlu Günümde için geri sayıma geçti.

Sinema severlerin merakla beklediği projenin en büyük gizemi yani Aybüke Pusat'a eşlik edecek karizmatik erkek başrol oyuncusu sonunda netleşti.

Halef Krizine Çabasız Yanıt: Halil Babür Sürprizi!

Erkan Tunç'un hem kaleme alacağı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı bu derinlikli ve yüksek gerilimli sinema projesinde Aybüke Pusat'ın partneri son yıllarda yer aldığı asil yapımlarla ve çabasız oyunculuk performansıyla adından söz ettiren başarılı aktör Halil Babür oldu.

Halil Babür filmde hikayenin tüm dramatik yükünü sırtlayacak olan Ercan karakterine hayat verecek. Ekran uyumları şimdiden merak konusu olan Pusat ve Babür ikilisi televizyondaki kriz dedikodularına adeta beyaz perdeden sanatsal bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

En Mutlu Günümde Filminin Sarsıcı Konusu Nedir?

Bağımsız sinemanın en iddialı senaryolarından birine sahip olan En Mutlu Günümde izleyiciyi sert, gerçekçi ve trajik bir dünyayla yüzleştirecek. Filmin dramatik olay örgüsü ise kısaca şöyle:

Bir cemaatin himayesi altında, kendi iradeleri dışında evlendirilen Nesrin (Aybüke Pusat) ve Ercan'ın (Halil Babür) yolları bu zorunlu bağla kesişir. Birbirlerini zamanla daha yakından tanıyan çift, sadece aralarındaki çabasız aşkı keşfetmekle kalmaz; aynı zamanda hayatlarını, çevrelerini ve inançlarını kuşatan devasa yalanlar silsilesini de tek tek deşifre eder. Ancak ulaştıkları bu acımasız hakikat, onlara aradıkları özgürlüğü sunmak yerine, hayatlarını altüst edecek geri dönüşü olmayan, trajik ve sarsıcı bir hesaplaşmanın tam ortasına sürükler.

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