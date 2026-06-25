Aybüke Pusat'ın Tatil Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!

Aybüke Pusat yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı yaz tatilinden paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu bu kez iddialı ve asil tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Tatil beldesinde siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü isim kısa sürede dijital dünyanın ve magazin basınının gündemine oturdu.

Beğeni Butonu Çöktü

Başarılı oyuncu bu defa siyahın asaletini plaj modasına taşıdı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü güzel verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim alan fotoğrafların altına hayranları "Siyah renk sana inanılmaz yakışmış", "Kusursuz fizik, duru güzellik" şeklinde övgü dolu mesajlar bıraktı.

Furkan Andıç'la Doludizgin Aşk

Aybüke Pusat'ın hem kariyerindeki hem de sosyal medyadaki bu mutlu ve enerjik hallerinin arkasındaki en büyük destekçilerden biri de şüphesiz uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı. Pusat'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç'la olan mutlu ve seviyeli birlikteliği doludizgin devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin uyumu hayranları tarafından da sık sık nazar boncuklu yorumlarla taçlandırılıyor.