Ayaklarını Gören Bir Daha Baktı! Serenay Sarıkaya’dan Ezber Bozan Stil: "Çorap mı Ayakkabı mı?"

Serenay Sarıkaya'nın stüdyodan paylaştığı son karedeki ayakkabı-çorap tasarımı sosyal medyada olay oldu. "Gören bir daha baktı" dedirten sıra dışı tarzı ve 2025 projeleri hakkında tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-12-2025 11:09

2025 yılına “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisindeki başarısıyla damga vuran Serenay Sarıkaya, bu kez bir set karesiyle değil, stüdyodan paylaştığı ilginç bir stil detayıyla gündeme oturdu. Takıları ve özgün tarzıyla her zaman dikkat çeken oyuncunun, ayakkabı ve çorap arasındaki o sıra dışı tasarımı görenler gözlerine inanamadı.

Stüdyo Paylaşımı Olay Oldu

Seslendirme çalışması için girdiği kayıt stüdyosundan fotoğraflar paylaşan Sarıkaya, her zamanki şıklığının yanı sıra bu kez oldukça marjinal bir moda tercihi yaptı. Ayaklarını gören takipçileri, ayakkabı ile çorabın iç içe geçtiği tasarımı anlamlandırmakta güçlük çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kare için "Bu tasarım ne?", "Çorap mı ayakkabı mı?" şeklinde binlerce soru soruldu.

2025'in En Çok Konuşulan İsmi

Lale Devri, Medcezir, Fi ve Şahmaran gibi efsaneleşmiş yapımların ardından Netflix'in global başarısı “Kimler Geldi Kimler Geçti” ile kariyerinde zirveyi gören Sarıkaya, şu sıralar hem Mert Demir ile yaşadığı aşkla hem de cesur stil tercihleriyle magazin gündeminden düşmüyor.

Ekranlarda yeni projeleri merakla beklenen güzel oyuncu, bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanarak hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Ancak son paylaşımdaki o "ayakkabı" detayı, şimdiden 2025'in en tuhaf moda tartışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

