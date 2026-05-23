Atakan Özyurt Kendisine Cimri Diyenlere Yanıt Verdi!

Kafalar grubunun sevilen ismi Atakan Özyurt sosyal medyada hakkında çıkan "cimri" dedikodularına son noktayı koydu. Takipçilerinden gelen eleştirilere her zamanki dobralığıyla yanıt veren ünlü YouTuber para harcama konusundaki net duruşunu hiç eğip bükmeden paylaştı.

Atakan Özyurt'tan Eleştirilere Doğrudan Yanıt

Kendisine yönelik yapılan yorumlara kendi tarzıyla meydan okuyan Atakan Özyurt lafı hiç dolandırmadı ve şöyle dedi:

"Baba, benim paramı öyle kolay kolay kimse yiyemez açık konuşayım. Karım hariç. Bu da beni cimri yapıyorsa sapına kadar cimriyim. Paramı tabii ki tutacağım. Para harcadığım yeri tabii ki de bileceğim."

Kişisel Finans Yönetimi ve Harcama İlkeleri

Harcama yaparken tek istisnasının eşi Selen olduğunu açık açık söyleyen ünlü fenomen karısı dışındaki hiç kimseye kolay kolay para yedirmeyeceğini belirtti. Bu tutumu yüzünden insanların kendisine cimri demesinden hiç rahatsız olmadığını aksine bunu sonuna kadar kabul ettiğini söyleyen Atakan'ın bu açıklaması magazin dünyasında ve sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.