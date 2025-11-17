Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak: "Tek Kürekçim"

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Boğazcada'da görüntülendi. Demirer ve Alemdar, tekneye binip kürek çekti. Çift, temmuz ayında başlayan birlikteliklerini mutlulukla sürdürüyor.

Aşkını Temmuz Ayında İlan Etmişti

Ata Demirer, geçen temmuzda 53’üncü yaş gününde sevgilisi Dilara Alemdar ile ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı. Bu paylaşım, aşklarını resmen ilan etmeleri anlamına gelmişti. Dilara Alemdar, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışıyor.

"Tek Kürekçim" Paylaşımı Dikkat Çekti

Önceki gün Bozcaada’nın sokaklarını turlayan Ata Demirer, kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile tekneye bindi. Dilara Alemdar, o anları sosyal medyada paylaştı. Alemdar, paylaşımında Kenan Doğulu’nun "Tek Kürekçim" şarkısını kullanarak aşkını gözler önüne serdi.

Demirer: "Bunun İçin 21 Sene Bekledim"

Ata Demirer, Bozcaada’daki evinin bahçesinde geçen günlerde konuşmuştu. Demirer, "Çamların içinde oturabilmek için 21 sene bekledim. Bu çamları ben ektiğim için hayat bana güzel" sözleriyle takdir toplamıştı.