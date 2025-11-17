Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak: "Tek Kürekçim"

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada'da tekneye binip kürek çekerken görüntülendi. Dilara Alemdar, o anları "Tek Kürekçim" notuyla paylaştı.

Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2025 10:26

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Boğazcada'da görüntülendi. Demirer ve Alemdar, tekneye binip kürek çekti. Çift, temmuz ayında başlayan birlikteliklerini mutlulukla sürdürüyor.

Aşkını Temmuz Ayında İlan Etmişti

Ata Demirer, geçen temmuzda 53’üncü yaş gününde sevgilisi Dilara Alemdar ile ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı. Bu paylaşım, aşklarını resmen ilan etmeleri anlamına gelmişti. Dilara Alemdar, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışıyor.

"Tek Kürekçim" Paylaşımı Dikkat Çekti

Önceki gün Bozcaada’nın sokaklarını turlayan Ata Demirer, kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile tekneye bindi. Dilara Alemdar, o anları sosyal medyada paylaştı. Alemdar, paylaşımında Kenan Doğulu’nun "Tek Kürekçim" şarkısını kullanarak aşkını gözler önüne serdi.

Demirer: "Bunun İçin 21 Sene Bekledim"

Ata Demirer, Bozcaada’daki evinin bahçesinde geçen günlerde konuşmuştu. Demirer, "Çamların içinde oturabilmek için 21 sene bekledim. Bu çamları ben ektiğim için hayat bana güzel" sözleriyle takdir toplamıştı.

 

Benzer Haberler
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı
Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı
Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: "Telepatik Anlaşıyoruz"
Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi
Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran
  • 15-11-2025 16:56

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li
  • 15-11-2025 16:42

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı