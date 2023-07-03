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Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan’daki bir otelin beach’inde görüntülendi. Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle dikkat çekti
Yayın Tarihi : 2023-07-03 11:41

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte ünlüler de soluğu tatil beldelerinde alıyor. Son olarak Aslıhan Karalar, Gündoğan'daki bir otelin beach'inde görüntülendi. Oyuncunun kusursuz fiziğiyle dikkat çektiği bu anlar, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Aslıhan Karalar, güneşli bir günün keyfini çıkarmak için Gündoğan'daki bir otelin beach'ine gitti. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Plajda şık bir bikiniyle poz veren Karalar, formunu korumasıyla da takdir topladı.

 

Görüntülendikten sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla gündeme gelen Aslıhan Karalar, takipçilerinden birçok olumlu yorum aldı. Hayranları, güzel oyuncunun sağlıklı ve fit görünümünü övgüyle dile getirdi. Karalar'ın tatil keyfi paylaşımları, birçok kişiye ilham verdi ve motivasyon sağladı.

 

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