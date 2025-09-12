Aslıhan Gürbüz Zaafını Açıkladı: “Hayatta Dayanamadığım Tek Şey”

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, takipçilerine simide olan zaafını açıkladı ve samimi sözleriyle büyük beğeni topladı.

Aslıhan Gürbüz’ün Samimi İtirafı

Sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz, doğallığı ve içtenliğiyle her zaman dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son paylaşımında ise kendisini gülümseten bir zaafını takipçileriyle paylaştı. Bir simit fotoğrafı yayımlayan Gürbüz, “Hayatta dayanamadığım tek şey simit. İyisine zaafım var” sözleriyle herkesi gülümsetti.

Emeğe Verdiği Değer

Paylaşımında yalnızca simit sevgisinden bahsetmeyen oyuncu, aynı zamanda emeğe verdiği değeri de ortaya koydu. Gürbüz, “İşini severek yapan insanların emeği şifa gibi günü güzelleştiriyor. İyi ki varsın” diyerek, üretime katkı sunan insanlara duyduğu saygıyı dile getirdi. Bu ifadeler, takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Aslıhan Gürbüz’ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, onun hem doğal tavrına hem de içten ifadelerine hayran kaldı. Birçok kişi, oyuncunun samimiyetini takdir ederek “Bizim de zaafımız simit” yorumlarını yaptı. Oyuncunun hayranları, bu açıklamayı kendilerine yakın buldu.