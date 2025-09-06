Aslıhan Doğan Turan’ın 3 Milyon TL’lik Yüzüğü Olay Oldu

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Şıklığıyla her zaman beğeni toplayan Turan, bu kez parmağındaki devasa yüzük ile gündem oldu.

Nişantaşı’nda Parlayan Yüzük

Ünlü isim, alışveriş turu sırasında gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında parmağında taşıdığı görkemli pırlanta yüzük tüm dikkatleri üzerine çekti. Takının yaklaşık 5 karat olduğu öğrenildi. Üstelik değerinin tam 3 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Aslıhan Doğan Turan’dan Samimi Açıklamalar

Sohbet sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, geçtiğimiz günlerde eşi Arda Turan ile ilgili gündem olan röportaj sorusuna da açıklık getirdi. Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile röportaj yapan Arda Turan’ın gözlerini kaçırdığı anlar sosyal medyada konuşulmuştu.

Aslıhan Doğan Turan bu konuya, “Biz güldük. Tatlı bir kadın. Zaten futbolcuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır onlara” diyerek yanıt verdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Turan, her zamanki gibi zarif üslubuyla gündeme oturdu.

Arda Turan’ın Röportaj Anı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukraynalı muhabirle röportaj yaptığı sırada göz teması kurmaktan kaçınmıştı. Bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Aslıhan Doğan Turan’ın açıklamaları tartışmalara son noktayı koydu.

Kısa bir sohbetin ardından aracına binen Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı turunu tamamladı. Gösterişli yüzüğü ve samimi tavırlarıyla yine magazin dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.