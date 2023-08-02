Aslı Enver'den bir aylık kızıyla yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak, geçtiğimiz ay minik kızları Elay'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Geniş kitlelere adını duyuran Aslı Enver, minik kızıyla çekilen sevimli bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz kasım ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Nikah sonrasında hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen Enver, hamileliği nedeniyle rol aldığı diziyi bırakmak zorunda kaldı. Ancak 4 Temmuz'da çiftin yaşadığı mutlu anlarla birlikte tekrar gündeme geldi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay ismini verdiler.

Son paylaşımında, Enver'in eşiyle birlikte otururken minik Elay'ı kucakladığı anlar yer aldı. Bu tatlı an, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlarının büyük ilgisini çekti. 39 yaşındaki ünlü oyuncunun bu paylaşımı, anne mutluluğunu gururla yansıttığı bir an olarak yorumlandı.