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Gecce Magazin Haberleri

Aslı Enver bebeğinin cinsiyetini öğrendi mi?

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak’la evlenen ve ilk bebeğine hamile olan Aslı Enver, rol aldığı “Sırça” oyununun çıkışında objektiflere yakalandı.

Aslı Enver bebeğinin cinsiyetini öğrendi mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2023 10:46

Aslı Enver, geçtiğimiz gecce oynadığı ‘Sırça’ tiyatro oyunu çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında gören Enver, “Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saattir sahnedeydim ve 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen” dedi.
 

"CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Enver, muhabirlerin “Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?” sorularına, “Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti belli değil daha çocuğumuzun. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor” cevabını verdi.

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