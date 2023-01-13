Aslı Enver bebeğinin cinsiyetini öğrendi mi?

Aslı Enver, geçtiğimiz gecce oynadığı ‘Sırça’ tiyatro oyunu çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında gören Enver, “Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saattir sahnedeydim ve 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen” dedi.



"CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Enver, muhabirlerin “Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?” sorularına, “Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti belli değil daha çocuğumuzun. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor” cevabını verdi.