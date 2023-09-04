Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi projelerde başarılı performanslar sergileyen Aslı Bekiroğlu, yeni bir ilişkiye adım attı. Oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile birlikteliği olan Bekiroğlu, mutluluğunu paylaştı.





Güzel oyuncu, sevgilisiyle bir arkadaşlarının düğününe katıldı ve etkileyici kırmızı elbisesiyle gözleri üzerine çekti.



27 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, bir süredir Sinan Sicimoğlu ile birlikte. Sinan Sicimoğlu, televizyon kariyerine 2019 yılında adım atmış genç bir oyuncu. Kariyerinde Kırmızı Oda, Aktris, Maviye Sürgün ve La Casa de Raisa Vanessa gibi projelere imza attı.



