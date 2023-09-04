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Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı

Jet Sosyete dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve başarılı projelerde rol alan Aslı Bekiroğlu, hem kariyeriyle hem de aşk hayatıyla sıkça gündemde yer alıyor. Son olarak bir düğüne katılan Bekiroğlu, yeni sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2023 12:51

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi projelerde başarılı performanslar sergileyen Aslı Bekiroğlu, yeni bir ilişkiye adım attı. Oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile birlikteliği olan Bekiroğlu, mutluluğunu paylaştı.

 

Güzel oyuncu, sevgilisiyle bir arkadaşlarının düğününe katıldı ve etkileyici kırmızı elbisesiyle gözleri üzerine çekti.

27 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, bir süredir Sinan Sicimoğlu ile birlikte. Sinan Sicimoğlu, televizyon kariyerine 2019 yılında adım atmış genç bir oyuncu. Kariyerinde Kırmızı Oda, Aktris, Maviye Sürgün ve La Casa de Raisa Vanessa gibi projelere imza attı.

 

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