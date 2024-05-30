Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz proje

Son dönemin gözde oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk oldu.

Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz proje
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2024 10:43

Son dönemin gözde oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu "Zaten Show" programına konuk oldu. Programda, yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirten Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini açıkladı.

Yakında hayata geçecek projelerinden heyecanla bahseden Bekiroğlu, "Gain'de bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile Blue TV'ye konuklu bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı," dedi.

Programda, "Bir gün şarkıcılık üzerinden para kazanmak ister misin?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, tabii ki isterim," yanıtını veren Bekiroğlu, şarkıcılık hayalini gerçekleştirmek konusunda ne kadar istekli olduğunu bir kez daha vurguladı.

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