Aslı Bekiroğlu, Yeni Aşka Yelken Açtı: Rapçi Uğurcan Günay ile Yakalandı

Aslı Bekiroğlu, rapçi Uğurcan Günay ile Bebek’te görüntülendi. Yeni aşkı doğrulayan oyuncu, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Aslı Bekiroğlu, Yeni Aşka Yelken Açtı: Rapçi Uğurcan Günay ile Yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2025 14:12

Aslı Bekiroğlu, ayrılığın ardından kalbini yeni bir aşka açtı. Genç oyuncu, kısa süre önce meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile ilişkisini noktaladı. Bu ayrılığın ardından Bekiroğlu, bu kez rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi. İkilinin Bebek'teki samimi yürüyüşü, yeni bir ilişki iddiasını gündeme taşıdı.

Kameraları Gülümseyerek Karşıladı

Bebek sahilinde Uğurcan Günay ile yürüyüş yapan Aslı Bekiroğlu, gazetecileri fark edince yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Objektiflere poz veren oyuncu, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, Günay ile “birbirimizi tanıma aşamasındayız” diyerek, ilişkilerini resmen doğruladı.

Aşk Kadar Sağlık da Gündemdeydi

Haziran ayı başında geçirdiği 9 saatlik bağırsak ameliyatı sonrası ilk kez böyle görüntülenen Bekiroğlu’nun belindeki bandaj da gözlerden kaçmadı. Oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi. Sevenlerine iç rahatlatan açıklamalar yapan Bekiroğlu, enerjik halleriyle sağlığına kavuştuğunu da gösterdi.

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