Aşkın Sigortası Yapıldı! Kubilay Aka’dan Hafsanur Sancaktutan İtirafı: "Anam Babam Bile Düşünmezdi."

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ilişkisinde sürpriz gelişme! Kubilay Aka, sevgilisinin kendisine özel sağlık sigortası yaptırdığını ve bu anın kendisini çok mutlu ettiğini açıkladı. İşte o samimi açıklamalar...

Yayın Tarihi : 24-01-2026 10:28

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile dolu dizgin devam eden ilişkisine dair kimsenin beklemediği, hem komik hem de romantik bir itirafta bulundu. 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programına konuk olan Aka, hayatındaki kadının kendisini ne kadar düşündüğünü bir "sigorta poliçesi" üzerinden anlattı.

"En Son Ne Zaman Çok Mutlu Oldun?"

Programın en can alıcı sorusu olan "En son ne zaman gerçekten çok mutlu oldun?" sorusuna Aka, Rusya'daki futbol turnuvası anısıyla yanıt verdi. Hafsanur Sancaktutan’ın kendisi için yaptığı hazırlık, yakışıklı oyuncuyu adeta mest etmiş.

  • Maç Sert Geçince: Rusya'daki turnuvada futbol maçının sertliğini gören Sancaktutan, sevgilisinin sakatlanmasından endişe duymuş.

  • Beklenmedik Hediye: Maç çıkışı Sancaktutan'ın "Ben sana özel sağlık sigortası yaptırdım" demesi üzerine Aka, mutluluktan ne yapacağını şaşırmış.

"Anam Babam Düşünmemiştir!"

Kubilay Aka, bu jestin kendisi için anlamını şu sözlerle ifade etti:

"O an gerçekten çok mutlu oldum. Ciddi söylüyorum… Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok etkiledi. Ya anam-babam düşünmemiştir yani böyle bir şeyi!"

İlişkilerinde "düşünülmenin" önemine vurgu yapan Aka, Hafsanur Sancaktutan’ın bu pragmatik ama sevgi dolu hareketini hayatındaki en mutlu anlardan biri olarak tanımladı.

Sosyal Medyada "Sigortalı Aşk" Gündemi

Kubilay Aka’nın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçiler, bu ilginç jesti şu yorumlarla karşıladı:

  • "Bundan sonra aşkın yeni adı: Özel Sağlık Sigortası!"

  • "Gerçek korumacılık budur, Hafsanur çıtayı çok başka bir yere koymuş."

  • "Hafsanur'un ince düşüncesi tam bir 'garantici' sevgilisi pozu."

