Aşk ve Gözyaşı Dizisi Şoku: 13 Bölüm Parası Peşin Alan Barış Arduç, 7. Bölümde Veda Ediyor

Televizyon dünyasının büyük beklentilerle hazırlanan yapımı Aşk ve Gözyaşı dizisi, yayın hayatına beklenmedik bir şekilde erken veda etme kararı aldı. Düşük reyting sonuçları nedeniyle yapımcılar, dizinin yalnızca 7. bölüm ile final yapacağını duyurdu. Bu karar, yapımın yüksek bütçesi ve başrol oyuncularına yapılan ödemeler nedeniyle magazin ve sektör gündeminde geniş yer buldu.

Bölüm Başı Maliyet Rekoru Kırılmıştı

Aşk ve Gözyaşı dizisi, bölüm başı maliyeti 27 milyon lirayı aşan yapısıyla son yılların en büyük bütçeli projelerinden biri olarak biliniyordu. Başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç’un bölüm başına aldıkları ücretler, yapımın toplam maliyetini oldukça yükseltmişti. Sektör kaynakları, bu denli yüksek bir bütçe ile hazırlanan bir dizinin bu kadar erken final yapmasını şaşkınlıkla karşıladı.

13 Bölüm Parası Peşin Ödenmişti

Dizinin final kararıyla birlikte, başrol oyuncusu Barış Arduç’a yapılan ödeme şekli dikkatleri üzerine çekti. Popüler oyuncu, bölüm başı 3,5 milyon TL kazanıyordu. Arduç’a, dizinin planlanan ilk 13 bölümünün ücreti peşin olarak ödenmişti. Yapılan bu ödeme, toplamda 45 milyon 500 bin TL gibi önemli bir meblağa ulaşıyordu.

Dizinin 7. bölümde ekranlara veda edecek olması, Barış Arduç’a peşin ödenen bu ücretten herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Bu konu, yapım şirketi ve oyuncu arasındaki sözleşme detaylarına bağlı bir hukuki süreç başlatabilir. Diğer başrol oyuncusu Hande Erçel’in ise bölüm başına 1 milyon 750 bin TL kazandığı öne sürüldü. Dizinin bu beklenmedik finali, yüksek bütçeli projelerin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Dizinin hayranları, bu erken vedadan duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden dile getirdi.