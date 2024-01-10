'Aşk Mevsimi'nin fragmanı yayınlandı

‘Şirin’ ile ‘Ali Yaman’ın Bozcaada’da başlayıp İstanbul’a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan hikayesinin anlatıldığı ‘Aşk Mevsimi’nin duygusal fragmanı göz doldurdu. ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’ sorularını sordurtan ‘Aşk Mevsimi’ tüm seyircilerin hayatından izler taşıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Aşk Mevsimi’ romantik ve çarpıcı hikayesiyle 2 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak.



