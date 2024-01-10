'Aşk Mevsimi'nin fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta vizyona girecek. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolü paylaştığı filmin fragmanı yayınlandı. 

'Aşk Mevsimi'nin fragmanı yayınlandı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-01-2024 13:26

 

‘Şirin’ ile ‘Ali Yaman’ın Bozcaada’da başlayıp İstanbul’a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan hikayesinin anlatıldığı ‘Aşk Mevsimi’nin duygusal fragmanı göz doldurdu. ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’ sorularını sordurtan ‘Aşk Mevsimi’ tüm seyircilerin hayatından izler taşıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Aşk Mevsimi’ romantik ve çarpıcı hikayesiyle 2 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

 