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'Aşk-ı Memnu'dan ilk kez ortaya çıkan kamera arkası görüntüsü!

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerinde yer aldığı, Kanal D'nin fenomen yapımı 'Aşk-ı Memnu', 13 yıl öncesi final yapmasına rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Tekrar bölümleri ile önemli reyting başarısı elde eden diziden görülmemiş bir kare ortaya çıktı.

'Aşk-ı Memnu'dan ilk kez ortaya çıkan kamera arkası görüntüsü!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Üzerinden yıllar geçse de, Türk televizyon tarihine unutulmaz bir iz bırakan Aşk-ı Memnu dizisi, özellikle sosyal medyada hala büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan bu dizinin, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan tekrar bölümleri de büyük bir ilgiyle izlenmişti. Bu kez, Aşk-ı Memnu dizisinin setinden paylaşılan bir kamera arkası görüntüsü yeniden diziyi gündeme taşıdı.

Aşk-ı Memnu'nun fotoğrafçısı Şinasi Serçe, dizinin setinden daha önce hiç görülmemiş bir kareyi paylaştı. Söz konusu fotoğrafta; 'Adnan Ziyagil'i canlandıran Selçuk Yöntem, 'Behlül' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve 'Bihter' karakterini canlandıran Beren Saat bir arada görülüyorlar. Bu görüntü, dizinin izleyicileri ve hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Aşk-ı Memnu, Ay Yapım imzası taşıyan ve Hilal Saral'ın yönettiği bir dizi olarak 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştu. Dizi, tarihi reyting rekorları kırmış ve 79'uncu bölümüyle ekranlara veda etmişti. Bu dizi, oyuncuların performansı, etkileyici hikayesi ve unutulmaz sahneleri ile Türk televizyon tarihinde iz bırakan önemli bir yapımdır.

Aşk-ı Memnu'nun setten paylaşılan bu özel kamera arkası görüntüsü, dizinin hayranlarını bir kez daha duygulandırdı ve güzel anıları hatırlattı. Bu paylaşım, dizinin özel yerini koruduğunu ve Türk televizyonunun unutulmazları arasında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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