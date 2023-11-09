Aşk bitti mi? Seray Kaya'dan Mert Demir cevabı

Son olarak Berk Oktay'la başrolleri paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol alan Seray Kaya, bir süre önce Cihangir'de oyuncu arkadaşı Gökçe Eyüboğlu ile görüntülenmişti.

Özellikle Mabel Matiz ile birlikte seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısıyla tanınan müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddiaları gündemi meşgul etmişti. Ancak Kaya, "Hayırlı olsun demeli miyiz?" sorusuna, "Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Güzel bir röportaj oldu" şeklinde sade bir cevap vermişti.

Kaya, 32 yaşındayken önceki akşam Maslak'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Mekandan çıkarken telefonla konuşan Kaya, telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, "Arkadaşımın doğum günüydü. Keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi eve dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, geçtiğimiz aylarda saçlarını kısacık kestiren Kaya, muhabirlerin "Saçlarınızı uzattınız mı? Pişman mı oldunuz?" sorusuna, "Hayır, pişman değilim. Kısa saç denemek istedik bir projede. Sonrasında başka bir projede uzatmak gerekti, bu yüzden böyle yaptım şu an" şeklinde yanıtladı.

Müziyen Mert Demir ile ilişkisi de sorulan oyuncu, "Arkadaşlar, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Mert çok değer verdiğim bir insan. Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an hayatımda kimse yok" diyerek ilişkinin sona erdiğini açıklamış oldu.