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Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz arasında kriz çıktı ve evlilik haberleri bekleyen hayranları için üzücü bir gelişme yaşandı. İkilinin ilişkisi, son dönemde ortaya çıkan tartışmalar ve anlaşmazlıklar nedeniyle sarsıldı.

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
Yayın Tarihi : 2023-07-12 09:48

Geçtiğimiz yıl birlikte olmaya başlayan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, ilk kez Çeşme'de tatil yaparken birlikte kameraların önüne geçmiş ve bu durum aşk yaşadıklarının açık bir göstergesi olarak yorumlanmıştı. İkili, uyumlu bir ilişki sürdürdükleri için evlilik iddialarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Ancak son zamanlarda İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca filmi için hazırlık yapması ve kızı Yemin ile Kaş'a tatile gitmesi konuşulurken, ilişkilerinde sorunlar ortaya çıktı. Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından İsmail Hacıoğlu ile çektirdiği fotoğrafları silip ünlü oyuncuyu engelledi. Öte yandan İsmail Hacıoğlu'nun ise fotoğrafları kaldırmadığı gözlendi. Bu durum, ikilinin arasındaki ilişkinin sona erdiği şeklinde yorumlandı.

İkili arasında yaşanan ayrılık kararı, hayranları ve medya tarafından üzüntüyle karşılandı. Özellikle evlilik haberlerini bekleyenler için bu gelişme beklenmedik bir şekilde geldi. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün ilişkisinin neden sona erdiği konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, spekülasyonlar ve dedikodular ise hızla yayılmaya başladı.

Hayranları, bu durumu üzüntüyle karşılarken, ikilinin kendi özel hayatlarına saygı duyulması gerektiği ve bu süreçte onlara destek olunması gerektiği konusunda görüş birliği içindeler. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, kariyerlerine odaklanmak ve ilişkilerini düzeltmek adına zaman ayıracaklarına dair umutlar dile getirilmekte. Ancak net bir bilgi veya geleceğe dair planları hakkında herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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