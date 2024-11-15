Asaf'ın fragmanı yayınlandı!

Başrollerde Cihangir Ceyhan’a, Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar ve Rıza Kocaoğlu gibi usta isimlerden oluşan güçlü bir kadro eşlik ediyor. Gerilim dolu temposu ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkan dizinin senaryosu, aynı zamanda dizinin yaratıcısı olan Özgür Önurme ve Ahmet Vatan tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını ise Idea Film adına Başak Abacıgil Sözeri üstleniyor.

Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Asaf, dürüst ve sıradan bir şoför olarak yaşarken, beklenmedik bir kazayla kendini karanlık sırlarla dolu bir dünyanın içinde bulur. Çaresiz bir baba olarak, hem kendi hayatını kurtarmak hem de sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir ve tüm hayatını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır.

Sıradan bir hayatın dramatik bir şekilde değişimini ve insan doğasının karanlık yanlarını derinlemesine ele alan Asaf, 28 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te izleyiciyle buluşacak.