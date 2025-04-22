Arzum Onan 16 Yıl Sonra Sette: 'Bi Umut'la Geri Dönüyor

Arzum Onan, 16 yıl sonra 'Bi Umut' filmiyle oyunculuğa geri döndü. Kadın dayanışmasının öne çıktığı projede Fatma karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Arzum Onan 16 Yıl Sonra Sette: 'Bi Umut'la Geri Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2025 12:31

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arzum Onan, 16 yıl aradan sonra sinemaya muhteşem bir dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan 'Bi Umut' adlı filmde başrollerden birini üstleniyor. Film, sadece Onan'ın dönüşüyle değil, güçlü kadın dayanışmasını merkeze alan temasıyla da dikkat çekiyor.

Gerçek Hayattan İlham Alan Bir Hikâye

Bi Umut, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın ilham verici hayatını beyaz perdeye taşıyor. Başrolü Hülya Duyar üstlenirken, Arzum Onan filmde Kabadayı’nın en yakın dostu Fatma karakterine hayat veriyor. Onan, bu rolle hem kadın dostluğunu hem de dayanışmanın gücünü izleyiciye hissettirecek.

Arzum Onan’dan Güçlü Dönüş

2007’den bu yana oyunculuğa ara veren Arzum Onan, geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılık sonrası yeniden oyunculuk yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Onan, Antalya'da başlayan çekimlerle birlikte setlere resmen geri döndü. Hayranları ünlü oyuncunun dönüşüne sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi ve Birce Bircan gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Umut karakterine ise Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı oturuyor. Film, 2025 sonunda vizyona girmeye hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Ailecek Paris’te Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Ailecek Paris’te
İlişki Bitti, Sessizlik Bozuldu: Selin Yağcıoğlu'ndan Net Açıklama İlişki Bitti, Sessizlik Bozuldu: Selin Yağcıoğlu'ndan Net Açıklama
Eczacılık Fakültesinde Şeyma Subaşı Sürprizi: Öğrenciler Şoke Oldu Eczacılık Fakültesinde Şeyma Subaşı Sürprizi: Öğrenciler Şoke Oldu
Nilsu Berfin Aktaş’ın Büyük Acısı: “Çok Kıymetlimizi Kaybettik” Nilsu Berfin Aktaş’ın Büyük Acısı: “Çok Kıymetlimizi Kaybettik”
Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu
Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: "Ofisteydi, Teklifi Reddetti"
ÇOK OKUNANLAR
Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki
  • 16-04-2025 21:16

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada
  • 19-04-2025 16:34

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada

Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması:
  • 22-04-2025 11:29

Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: "Ofisteydi, Teklifi Reddetti"

Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu
  • 22-04-2025 12:01

Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu