Arzum Onan 16 Yıl Sonra Sette: 'Bi Umut'la Geri Dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arzum Onan, 16 yıl aradan sonra sinemaya muhteşem bir dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan 'Bi Umut' adlı filmde başrollerden birini üstleniyor. Film, sadece Onan'ın dönüşüyle değil, güçlü kadın dayanışmasını merkeze alan temasıyla da dikkat çekiyor.

Gerçek Hayattan İlham Alan Bir Hikâye

Bi Umut, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın ilham verici hayatını beyaz perdeye taşıyor. Başrolü Hülya Duyar üstlenirken, Arzum Onan filmde Kabadayı’nın en yakın dostu Fatma karakterine hayat veriyor. Onan, bu rolle hem kadın dostluğunu hem de dayanışmanın gücünü izleyiciye hissettirecek.

Arzum Onan’dan Güçlü Dönüş

2007’den bu yana oyunculuğa ara veren Arzum Onan, geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılık sonrası yeniden oyunculuk yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Onan, Antalya'da başlayan çekimlerle birlikte setlere resmen geri döndü. Hayranları ünlü oyuncunun dönüşüne sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi ve Birce Bircan gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Umut karakterine ise Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı oturuyor. Film, 2025 sonunda vizyona girmeye hazırlanıyor.