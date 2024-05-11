Aras Bulut İynemli'ye Buse Meral sorulunca...

Aralık 2022'de Bige Önal ile yedi yıllık ilişkisini sonlandıran Aras Bulut İynemli'ye (33), meslektaşı Buse Meral (24) ile ilişkisi hakkında yöneltilen sorular üzerine açıklama istendi. İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli'ye Buse Meral sorulunca...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-05-2024 17:09

Uzun süre Bige Önal ile beraberliğiyle gündemde olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, son zamanlarda meslektaşı Buse Meral ile adının anılmasıyla dikkat çekiyor. Dün akşam Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülenen İynemli, basın mensuplarının sorularına sessiz kalmayı tercih etti.

Basın mensuplarının röportaj isteğini geri çeviren ünlü oyuncu, özellikle Buse Meral ile ilişkisi hakkındaki sorulara cevap vermedi. "Buse Hanım ile birlikteliğiniz doğru mu?" sorusu karşısında sessiz kalan İynemli, bindiği taksiyle oradan ayrıldı.

Aras Bulut İynemli'nin sessiz tavrı, ilişki iddialarının doğruluğu veya yanlışlığı konusunda daha da fazla spekülasyona yol açtı. Ünlü oyuncunun özel hayatına dair merak edilen sorulara cevap vermemesi, hayranlarını ve basını daha da meraklandırdı.

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